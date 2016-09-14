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Путин примет участие в заседании глав стран СНГ в Бишкеке

На саммите будут подведены итоги деятельности объединения за 25 лет

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«16 сентября Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств в Бишкеке (Киргизская Республика). В контексте 25-й годовщины образования СНГ главы государств подведут итоги деятельности этого межгосударственного объединения, обменяются мнениями по ключевым направлениям дальнейшего развития Содружества», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

В материале уточняется, что по итогам саммита запланировано принятие ряда многосторонних документов. В частности, речь идет о заявлениях по противодействию международному терроризму, проблеме наркотиков, а также по случаю 70-летия завершения работы Нюрнбергского трибунала. Кроме того, запланировано подписание решений организационного характера, в частности о председательстве России в СНГ в 2017 году.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Путин примет участие в заседании глав стран СНГ в Бишкеке

На саммите будут подведены итоги деятельности объединения за 25 лет

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