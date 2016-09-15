Антонио Бандерас между глянцем и искусством

О том, что Антонио Бандерас вновь взялся за фотокамеру и его выставку Women in gold привезут в российскую столицу, начали говорить еще весной. В день долгожданного открытия в Мультимедиа Арт Музее собралось свыше сотни желающих убедиться в том, что талантливый человек талантлив во всем, а также воочию увидеть недавно отметившего 50-летие Бандераса.

Впрочем, персональную экскурсию для гостей испанский гость не провел. VIP-персоны томились в холле, пока Антонио общался с прессой в интерьерах выставки. Спустя 20 минут виновника массового столпотворения увели через запасной выход...

Экспозицию предвосхищает массивная инсталляция, размещенная перед входом в зал. Из золотой платформы ввысь устремляются напоминающие драгоценные слитки золотые сваи. Вершины каждой из них «инкрустированы» флаконами нового аромата, также созданного Антонио Бандерасом.

Этими же «сваями» ненавязчиво обыграно экспозиционное пространство трех небольших залов. Вопреки ожиданиям большинства среди работ практически отсутствует обнаженная натура. Ну а сами кадры, снятые актером, выглядят на удивление профессионально.

— Я удивлена, мне понравились работы. Я думала, что они будут более дилетантскими. Очень скромно, ничего лишнего в оформлении, при том, что идея яркая и провокационная. Стоит сходить. Но тайну женщины не разгадает никто, даже Антонио Бандерас, — поведала «Известиям» Ирина Хакамада.



Тем не менее работы скорее можно отнести к жанру гламурно-рекламной съемки, нежели к фотоискусству. Ощущение, что на стенах развешаны страницы глянцевых журналов, не покидало посетителей.

— Глядя на фотографии и подписи, я понимаю, что есть композиция, и считываю какие-то интересные мысли. Но ничего не могу поделать с ощущением того, что это рекламные снимки, — поделился с «Известиями» представитель Романа Абрамовича Джон Манн.

Несмотря на просьбу Бандераса помнить, что он не профессионал, судили актера по всем законам жанра.

— Задумка неплохая. Антонио Бандерас — апологет мужества, идеальный мачо-защитник. Кому как не ему говорить о женственности и пытаться ее раскрыть? Однако фотографии кажутся мне сыроватыми, — огорчилась стилист Оксана Он.

Фотовыставки актера Антонио Бандераса

Фотография 1 из 15: Материнство. А.Бандерас Фото предоставлено PUIG

Фотография 2 из 15: Радость. А.Бандерас Фото предоставлено PUIG

Фотография 3 из 15: Характер. А.Бандерас Фото предоставлено PUIG

Фотография 4 из 15: Надежда. А.Бандерас Фото предоставлено PUIG

Фотография 5 из 15: Антонио Бандерас Фото предоставлено PUIG

Фотография 6 из 15: Автор выставки Women in gold Фото предоставлено PUIG

Фотография 7 из 15: Экспозиция расположилась в трех залах Мультимедиа Арт Музея Фото предоставлено PUIG

Фотография 8 из 15: Ольга Орлова Фото предоставлено PUIG

Фотография 9 из 15: Саша Савельева Фото предоставлено PUIG

Фотография 10 из 15: Оксана Он Фото предоставлено PUIG

Фотография 11 из 15: Александр Олешко Фото предоставлено PUIG

Фотография 12 из 15: Ирина Хакамада Фото предоставлено PUIG

Фотография 13 из 15: Ника Белоцерковская Фото предоставлено PUIG

Фотография 14 из 15: Ольга Сутулова Фото предоставлено PUIG

Фотография 15 из 15: Фото предоставлено PUIG

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