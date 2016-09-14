Военные моряки Южной Кореи и РФ встретились во Владивостоке

Отряд кораблей из Южной Кореи в составе эсминца «Ли Сун Син» и танкера «Чонджи» с дружественным визитом прибыл во Владивосток.

Делегацию возглавляет контр-адмирал Ли Санг Хун. На борту корейских кораблей находятся 600 членов экипажа, 130 курсантов-кадетов. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

По его словам, в ходе посещения запланированы различные мероприятия с российскими коллегами, осмотр достопримечательностей города, спортивные состязания, встречи с корейскими гражданами, проживающими в Приморье.

Матвеев отметил, что целью визита является укрепление дружеских отношений между двумя флотами и прохождение морской практики курсантов 4-го курса академии.



Жители и гости краевой столицы смогут посетить эсминец «Ли Сун Син» и танкер «Чонджи» и посмотреть, в каких условиях несут службу южнокорейские моряки.

Это уже 12-й визит военных кораблей Южной Кореи во Владивосток. Впервые они посетили город в 1996 году. Последний визит был в 2014 году.