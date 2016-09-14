СМИ: Россия может купить атомную станцию в США

«Это первая АЭС, которую мы продаем, мы раньше никогда такого не делали», — заявил представитель компании Tennessee Valley Authority
Недостроенная атомная электростанция Bellefonte с двумя реакторами выставлена на продажу в штате Алабама, ее начальная стоимость составляет $36,4 млн. Представитель Tennessee Valley Authority сообщил, что в торгах могут принять участие и иностранные компании, в том числе и из России.
Его слова передает ТАСС.
«Это первая АЭС, которую мы продаем, мы раньше никогда такого не делали», — указал официальный представитель компании Скотт Фидлер.
«Это может сделать кто угодно, будь то американская или иностранная структура, если только она выполняет предусмотренные у нас правила», — продолжил он.
По данным местных СМИ, строительство АЭС было начато еще в 1974 году, к настоящему времени на возведение объекта было потрачено уже порядка $5 млрд. Однако впоследствии выяснилось, что в районе нет такой потребности в электроэнергии, которая бы сделала существование АЭС целесообразным. Представители компании-владельца уверяют, что объект никогда не использовался для генерации энергии, на его территорию не завозили радиоактивных веществ. Напомним, что в июле топливная компания «Росатома» АО «ТВЭЛ» заключила первый контракт с американской компанией-оператором АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию ядерного топлива «ТВС-Квадрат», произведенного в РФ.
Договоренность о выводе российского ядерного топлива на американский рынок была достигнута между руководством ТВЭЛ и компанией Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A, «дочка» GE Hitachi) в мае.
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