В Аргентине ученые обнаружили метеорит массой 30 т

В Аргентине ученые обнаружили метеорит массой 30,8 т. Это второе по величине космическое тело, найденное на Земле.

Гигантский метеорит нашли недалеко от городка Гансело, в так называемой зоне «Небесное поле», где 4 тыс. лет назад прошел метеоритный дождь. На сегодняшний день аргентинскими учеными открыто не более 35% космических тел в этом районе.



Раскопки в этой местности проводились в течение нескольких месяцев. Ученые рассказали, что сами не ожидали найти небесный объект таких размеров.



Астрономы планируют приступить к детальному исследованию найденного метеорита. Специалисты намерены вычислить точный вес и состав найденного космического тела, сообщает телеканал «Звезда».

На сегодняшний день самым крупным является метеорит «Гоба», найденный в Африке в 1920 году. Вес космического тела составляет 60 т.

