Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Аргентине ученые обнаружили метеорит массой 30 т

Астрономы считают, что гигантское космическое тело попало на Землю более 4 тыс. лет назад

В Аргентине ученые обнаружили метеорит массой 30,8 т. Это второе по величине космическое тело, найденное на Земле.

Гигантский метеорит нашли недалеко от городка Гансело, в так называемой зоне «Небесное поле», где 4 тыс. лет назад прошел метеоритный дождь. На сегодняшний день аргентинскими учеными открыто не более 35% космических тел в этом районе.

Раскопки в этой местности проводились в течение нескольких месяцев. Ученые рассказали, что сами не ожидали найти небесный объект таких размеров.  

Астрономы планируют приступить к детальному исследованию найденного метеорита. Специалисты намерены вычислить точный вес и состав найденного космического тела, сообщает телеканал «Звезда».

На сегодняшний день самым крупным является метеорит «Гоба», найденный в Африке в 1920 году. Вес космического тела составляет 60 т.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

В Аргентине ученые обнаружили метеорит массой 30 т

Астрономы считают, что гигантское космическое тело попало на Землю более 4 тыс. лет назад

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке