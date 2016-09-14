Автор идеи о лишении ученых степеней через суд уволен из Минобрнауки

Сотрудник Минобрнауки, который разработал законопроект о лишении ученых степеней через суд, уволен после служебной проверки. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с журналистами в четверг.

«Один из сотрудников министерства, не посоветовавшись ни с директором департамента аттестации научных и научно-педагогических работников, ни с его заместителем, сделал такие изменения, чем внес большую сумятицу в работу. Я объясняю это тем, что человек мало у нас работал и каких-то вещей не понимал. Что называется, человеческий фактор. Он уволен, потому что люди так не работают», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Васильева пояснила, что в соответствии с поручением правительства готовилось изменение в положение о порядке присуждения ученых степеней, согласно которому предполагается предоставить право защиты диссертации на английском языке для иностранных граждан, приглашенных российскими организациями для проведения исследований. По ее словам, это единственные поправки, которые должны были вноситься. Глава ведомства также отметила, что считает недопустимым принимать какие-либо нормы, мешающие общественному контролю в выявлении недобросовестных ученых.

Напомним, ранее в Минобрнауки предложили лишать ученых степеней за некорректные заимствования только после решения суда. При этом сообщество «Диссернет» выразило мнение, что такие изменения лишь помогут плагиаторам и усложнят борьбу с фальшивыми заслугами.