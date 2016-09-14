Словенец Александер Чеферин избран новым президентом УЕФА

На конгрессе УЕФА в Афинах завершились выборы президента организации. По итогам голосования, в котором участвовали все 55 членов УЕФА, новым главой союза был избран 48-летний словенец Александер Чеферин. Он набрал 42 голоса. Глава Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэл ван Прааг получил всего 13 голосов. За несколько дней до выборов свою кандидатуру снял президент Футбольной федерации Испании Анхель Мария Вильяр.



Александер Чеферин родился 13 октября 1967 года в Любляне. Получил высшее образование в области юриспруденции в Люблянском университете. Работал в семейной адвокатской конторе, проявил интерес к защите прав профессиональных спортсменов и спортивных клубов. Позже перенял у отца бразды правления и стал директором фирмы.

С 2005 года Чеферин состоит в исполкоме любительской команды «Любляна Лойерс», а в 2006–2011 годах был членом правления люблянской «Олимпии». В 2011 году избран президентом Футбольной ассоциации Словении, а в феврале 2015-го переизбран на очередной четырехлетний срок. Помимо этого, с 2011 года Чеферин занимал посты второго и третьего вице-председателя юридического комитета УЕФА.

Помимо словенского, Чеферин свободно владеет английским и итальянским. Женат, имеет троих детей.



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