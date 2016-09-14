Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Песков назвал главную текущую задачу в Сирии

Пресс-секретарь президента России заявил, что без ее выполнения дальнейшее продвижение в мирном урегулировании невозможно

Главная задача в Сирии — разделение умеренной оппозиции и террористических группировок, так как без этого дальнейшее продвижение вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас ключевая задача — это дождаться разделения умеренной оппозиции и террористических группировок. Это ключевая задача, без которой, безусловно, дальнейшее продвижение вряд ли возможно», — сказал Песков.

По его словам, «это будет способствовать действительно мирному урегулированию и это создаст необходимую атмосферу для политического урегулирования».

Режим прекращения огня вступил в силу 12 сентября на всей территории Сирии в 19.00 мск. Перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще пять дней. Предполагается, что после этого наступит окончательное перемирие.

О таком развитии событий в выходные договорились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Их решение поддержал официальный Дамаск.

Написать комментарий
Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Песков назвал главную текущую задачу в Сирии

Пресс-секретарь президента России заявил, что без ее выполнения дальнейшее продвижение в мирном урегулировании невозможно

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке