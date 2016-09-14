Песков назвал главную текущую задачу в Сирии

Пресс-секретарь президента России заявил, что без ее выполнения дальнейшее продвижение в мирном урегулировании невозможно
Главная задача в Сирии — разделение умеренной оппозиции и террористических группировок, так как без этого дальнейшее продвижение вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас ключевая задача — это дождаться разделения умеренной оппозиции и террористических группировок. Это ключевая задача, без которой, безусловно, дальнейшее продвижение вряд ли возможно», — сказал Песков.
По его словам, «это будет способствовать действительно мирному урегулированию и это создаст необходимую атмосферу для политического урегулирования».
Режим прекращения огня вступил в силу 12 сентября на всей территории Сирии в 19.00 мск. Перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще пять дней. Предполагается, что после этого наступит окончательное перемирие.
О таком развитии событий в выходные договорились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Их решение поддержал официальный Дамаск.
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