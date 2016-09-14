Юнкер заявил о необходимости создать единые вооруженные силы ЕС

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости создания единого штаба для военных операций ЕС. Об этом он сказал в ходе выступления в Европарламенте.



Он отметил, что ЕС в прошлом году принял участие более чем в 30 военных операциях и для этих целей такой штаб будет очень полезен. Кроме того, он предлагает сформировать фонд «оборонных исследований и инвестиций для обеспечения своих оборонных возможностей», так как страны ЕС, по словам Юнкера, неэффективно используют свои военные ресурсы.



«Лиссабонский договор позволяет членам ЕС, если они этого хотят, совмещать их оборонные возможности в постоянной структурной форме. Я считаю, что пришло время воспользоваться этой возможностью», — цитирует слова Юнкера агентство «РИА Новости».



Ранее источник «Известий» в Еврокомиссии сообщил, что объединенные силы могут появится уже в 2018 году.



Юнкер также призвал подумать разработке европейской стратегии по САР. Глава ЕК указал на то, что Европа не участвует в урегулировании сирийского конфликта, при этом она «несет на себе бремя потока беженцев» вслед за Турцией.



В связи с этим к ноябрю ЕК предложит создать автоматизированную европейскую систему информации о въезжающих на территорию ЕС. По словам Юнкера, она позволит определить, имеет ли приезжий право попасть в Европу.



Таким образом, по убеждению председателя ЕК, европейские власти будут знать, кто едет в страны ЕС еще до того, как этот человек прибудет в Европу.



«Безопасность границ также предполагает приоритетность обмена информацией и разведданными. Поэтому мы усиливаем Европол, предоставляя ему доступ к базе данных и дополнительные ресурсы, в которых он нуждается», — подытожил Юнкер.



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