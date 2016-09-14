Дело против главы МВД Украины Авакова будет закрыто

Уголовное дело, возбужденное против главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, будет закрыто. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Уголовное дело было заведено в связи с обращением общественного Центра противодействия коррупции, обвинения которого могут трактоваться как предмет воображения. Факты, которые были в этом заявлении, не нашли своего подтверждения, мы не можем его обнародовать: это будет выглядеть как политическая игра или клевета в отношении министра внутренних дел. Дело будет закрыто», — сказала она в эфире телеканала «112.Украина», при этом не уточнив обстоятельств дела.

Напомним, ранее стало известно о том, что против главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщал генеральный прокурор страны Юрий Луценко. По его словам, дело было возбуждено после письма главы Центра противодействия коррупции Украины Виталия Шабунина.

«По письму возбудил уголовное дело, вы не поверите, на кого — на министра внутренних дел Авакова», — сказал Луценко в эфире программы «Левый берег». При этом генпрокурор не сказал, какие именно обвинения выдвинуты в адрес Авакова.

Позже советник министра Зорян Шкиряк заявил, что Аваков останется на своем посту, несмотря на уголовное дело.

Напомним, на Украине уже на раз хотели сместить Авакова с его поста. Так, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин зарегистрировал в Верховной раде проект соответствующего постановления в конце августа.



Арсен Аваков был назначен на должность министра внутренних дел по квоте партии бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка («Народный фронт»).