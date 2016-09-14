Марин Ле Пен напомнила о проведении референдума о выходе Франции из ЕС

Лидер французских националистов назвала проведение референдума о членстве Франции в ЕС наилучшим демократическим инструментом и пообещала его провести в случае своего избрания на пост президента
Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен снова напомнила французам о намерении провести референдум по вопросу членства Франции в Евросоюзе.
Политик назвала референдум наилучшим демократическим инструментом, выступая в среду на сессии Европарламента в ходе обсуждения доклада главы Еврокомиссии о состоянии дел в Евросоюзе. Ле Пен отметила, что говорила о необходимости проведения референдума на протяжении многих лет. Политик уверена, что французы имеют право высказаться по вопросу членства страны в ЕС.
В начале сентября Марин Ле Пен на одном из митингов своих сторонников привела в пример избирателям Великобританию. Ле Пен тогда заявила, что французы снова могут стать гордым и независимым народом, писали «Известия».
Напомним, что референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Сторонники выхода страны из Евросоюза набрали 51,9%.