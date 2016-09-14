Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Марин Ле Пен напомнила о проведении референдума о выходе Франции из ЕС

Лидер французских националистов назвала проведение референдума о членстве Франции в ЕС наилучшим демократическим инструментом и пообещала его провести в случае своего избрания на пост президента

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен снова напомнила французам о намерении провести референдум по вопросу членства Франции в Евросоюзе.

Политик назвала референдум наилучшим демократическим инструментом, выступая в среду на сессии Европарламента в ходе обсуждения доклада главы Еврокомиссии о состоянии дел в Евросоюзе. Ле Пен отметила, что говорила о необходимости проведения референдума на протяжении многих лет. Политик уверена, что французы имеют право высказаться по вопросу членства страны в ЕС.

В начале сентября Марин Ле Пен на одном из митингов своих сторонников привела в пример избирателям Великобританию. Ле Пен тогда заявила, что французы снова могут стать гордым и независимым народом, писали «Известия».

Напомним, что референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Сторонники выхода страны из Евросоюза набрали 51,9%.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Марин Ле Пен напомнила о проведении референдума о выходе Франции из ЕС

Лидер французских националистов назвала проведение референдума о членстве Франции в ЕС наилучшим демократическим инструментом и пообещала его провести в случае своего избрания на пост президента

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке