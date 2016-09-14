Юнкер: ЕС столкнулся с экзистенциальным кризисом

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз переживает экзистенциальный кризис.



Как сообщает The Guardian, Юнкер, выступая перед Европейским парламентом, подчеркнул, что все 28 стран — членов ЕС слишком часто говорят о своих собственных национальных интересах и не имеют общего видения по преодолению экономического зaстоя, кризисa с беженцами и угрозы терроризмa.



«Число областей, в которых мы работаем солидарно, слишком мaло», — подчеркнул глава ЕК.



В качестве примера он привел результаты референдума в Великобритании, согласно которым, Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз. Однaко, по словам Юнкера, Brexit не угрожает дальнейшему существованию ЕС.



«Мы будем рады, если решения, касающиеся выхода Великобритании из состава ЕС, будут приняты как можно скорее», — сказал он, подчеркнув, что отношения между Союзом и Соединенным Королевством должны оставаться дружественными.



После этого главной задачей, по словам Юнкера, является поиск «точек соприкосновения» между странами. Он добавил, что европейские страны должны вспомнить, почему они избрали путь интеграции и сотрудничества.



Ранее издание Sunday Times опубликовало сообщение о том, что процедура выхода Соединенного Королевства из Евросоюза может быть инициирована не ранее конца 2019 года. Такая задержка связана с тем, что два новых ведомства Великобритании — министерства по Brexit и по международной торговле — не смогут провести всю необходимую работу раньше этого срока.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел в королевстве 23 июня. Инициативу выхода страны из ЕС поддержали 51,9% избирателей, против высказались 48,1%.

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