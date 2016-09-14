Счетная палата сообщила о снижении реальных доходов россиян

Счетная палата представила в среду доклад, в котором приводятся данные об изменении основных экономических показателей в России. По данным, которые приводит контрольное ведомство, реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 5,3%. Просроченная задолженность по зарплате на 1 августа 2016 года составила 3,7 млрд рублей, говорится в докладе.

В сообщении Счетной палаты, опубликованном на страничке в Facebook, уточняется, что инфляция в России в июле этого года составила 3,9%, что почти в 2,5 раза ниже уровня июля минувшего года.



Рост цен на продовольствие по-прежнему сохранился и по сравнению с декабрем 2015 года составил 3,2% (в аналогичном периоде 2015 года — 10,5%).

4,2% составил рост цен на непродовольственные товары, что в два раза меньше показателей этого же периода в 2015 году. В России наблюдается и рост цен и тарифов на услуги — на уровне 4,4%. Услуги ЖКХ подорожали на 4,8%, отмечается в докладе Счетной палаты.

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