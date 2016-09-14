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Памфилова: снимать Собянина с выборов в Госдуму нет оснований

То, что мэр Москвы не взял отпуск, не является причиной для снятия его с выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что никаких оснований для снятия с выборов в Госдуму мэра Москвы Сергея Собянина нет.

По словам Памфиловой, тот факт, что Собянин не взял отпуск на время избирательной кампании, не является причиной для того, чтобы снять его кандидатуру с выборов в Госдуму.

«Он по закону имеет право не уходить в отпуск... это не основание для снятия», — подчеркнула она.

Ранее в ЦИК РФ поступила жалоба от представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который потребовал снять столичного градоначальника с выборов в ГД.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Памфилова: снимать Собянина с выборов в Госдуму нет оснований

То, что мэр Москвы не взял отпуск, не является причиной для снятия его с выборов

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