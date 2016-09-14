В самой глубокой пещере Сибири найдены новые виды животных. Во время экспедиции «Глубины Алтая-2016» специалисты Русского географического общества в пещере Кек-Таш обнаружили четыре новых вида фауны.



«За время экспедиции мы отсняли 330 гигабайтов подземного материала для съемки фильма об уникальной пещере Кек-Таш. Также нами были найдены четыре ранее не известных науке вида животных. Речь идет о так называемых троглобионтах — мелких рачках, живущих в пещерах», — рассказал руководитель экспедиции Станислав Купцов ИА FlashSiberia.



Кроме того, в Кек-Таше была обнаружена новая система галерей длиной 542 м. Ее назвали Севастопольской.



Всего во время экспедиции спелеологи должны изучить девять пещер. Научная экспедиция «Глубины Алтая-2016», целью которой являлось изучение и кадастровый учет пещер Алтайского региона, состоялась с 19 по 30 июня.