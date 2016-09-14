МИД РФ: в США до сих пор нарушаются права усыновленных в РФ детей

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что в ведомстве серьезно обеспокоены тем, что по поступающей из США информации там продолжают множиться факты нарушений прав и законных интересов российских детей, усыновленных гражданами США.

По словам Долгова, многие запросы российских правоохранительных органов по линии Генпрокуратуры РФ и Следственного комитета остаются без ответа, что идет вразрез со взятыми на себя американскими властями международными обязательствами, в частности прописанными в двустороннем договоре о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.

«До сих пор отсутствует какая-либо информация со стороны Госдепартамента и минюста США о ходе и результатах расследования фактов «торговли» несовершеннолетними россиянами через интернет-биржи», — подчеркнул он.

Уполномоченный отметил, что приемные родители в США зачастую отделываются символическими сроками или вовсе избегают наказания за такие тяжкие преступления, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, жестокое и бесчеловечное обращение.

«Один из последних вопиющих случаев, когда за нанесение тяжкого вреда здоровью и жестокое обращение с четырьмя российскими усыновленными детьми супружеской паре О'Брайен было назначено смехотворное наказание в виде всего лишь одного года тюрьмы с испытательным сроком в три года», — уточнил он.

Кроме того, как сообщил Долгов, США продолжают уклоняться от проведения профильных двусторонних консультаций для предметного обсуждения массива накопившихся по американской вине проблем в «усыновленческом» сегменте двусторонних отношений.

«В июле 2016 года в Государственном департаменте и министерстве юстиции США под надуманным предлогом вновь отказались от проведения специальных встреч российской межведомственной делегации», — пояснил он.

МИД призывает американские власти наладить нормальное сотрудничество между компетентными органами на основе договора от 1999 года.

«Рассчитываем на то, что в США предпримут наконец конкретные практические шаги по расследованию нарушений прав усыновленных российских детей, привлечению виновных к реальной ответственности и будут максимально оперативно и полно информировать Россию об итогах дознания. Продолжим держать данный вопрос на особом контроле», — резюмировал Долгов.