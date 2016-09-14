Создана комиссия по ликвидации последствий стихии на Дальнем Востоке

В России создана правительственная комиссия по ликвидации последствий стихийного бедствия на Дальнем Востоке. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление в среду.

Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что подписал постановление о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия на Дальнем Востоке, эту комиссию возглавляет зампред правительства Юрий Трутнев.

«Комиссия будет координировать действия федеральных и региональных властей, то есть делать так, чтобы помощь, которую мы с вами предусмотрели, и решения, которые приняты, максимально быстро исполнялись», — цитирует слова премьер-министра пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Комиссия, как уточнил Медведев, также займется восстановлением разрушенной инфраструктуры — и домов, и больниц, и школ.

«Нужно всё сделать в максимально короткие сроки», — подчеркнул он.

Ранее «Известия» писали, что почти 44 млн рублей направлено из краевого и федерального бюджетов на выплаты приморцам, пострадавшим от наводнения. Ущерб, нанесенный стихией, оценивают специальные комиссии, созданные в каждом пострадавшем населенном пункте.

Из-за тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В зоне затопления оказались 13 муниципальных районов. Вертолетами были эвакуированы 637 человек, в том числе 118 детей. По последним данным МЧС, остаются подтопленными 270 домов в 23 населенных пунктах, а также 13 средних общеобразовательных школ и 22 детских сада. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.