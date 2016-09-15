Искусство утильсырья

В самолете Як-42 на ВДНХ вновь взлетают молодые и даровитые. Уже в третий раз на этой оригинальной площадке экспонируются победители проекта «ВЗЛЕТ»: «Переработка».

Дизайнеры Ольга Ковалева и Алина Лобанова создали свои работы из старой одежды. То, что раньше сдавали в утиль, девушки переработали в предметы искусства.

По мнению куратора проекта Игоря Гуровича, участницам конкурса удалось разработать жизнеспособный, социально ориентированный и экономичный проект. Использоваться он может как в предметном дизайне, так и в графическом.

— Девушки придумали этакий социально активный recycle design, позволяющий вторгаться в разные области профессии. По идеологии, инструментарию и подходу — это правильный молодой дизайн, каким хотелось бы его видеть в жизни, — считает куратор.

Любой предмет из экспозиции может смело применяться в быту. Столовые предметы, к каждому из которых изготовлен свой трикотажный чехол, украсят вашу кухню. На пуфах, набитых ношеной одеждой, сидят посетители выставки. А одеяло, сшитое в технике пэчворк, станет ярким акцентом в интерьере загородного дома.

— А еще есть чехлы на бутылки, мы используем их на прогулке, — рассказывает автор проекта Ольга Ковалева. — Для дома сшили пуфики и подушки для стульев… Мысль сделать что-то полезное из утильсырья у нас была давно. Мы с Алиной — сторонники того, что ненужной вещи всегда надо давать второй шанс.

Неразбираемые годами балконы и кладовки — кладезь для людей с творческой жилкой. Замышляя свою «Переработку», дизайнеры кинули клич знакомым и друзьям. Желающих освободить свои шкафы от барахла оказалось много. Но когда девушки объявили, что из их штанов и футболок сотворят предметы искусства, люди верили в эту затею не сразу. Ну что там можно сделать? Распустить старый жакет на нитки и связать новый? Сделать из пальто жилетку?

— Нет вещей, которые не годились бы для искусства, — отвечают скептикам дизайнеры. — В том-то и смысл проекта «Переработка», что в дело идет всё — и майки с блестками, и кожаные штаны. Проект вышел совершенно незатратным — приобрести пришлось только швейные нитки и абажур, который в итоге стал частью экспозиции.

Подумали девушки и о социальной направленности проекта. Оказывается, сделать своими руками полезную в хозяйстве вещь очень легко. На выставке нет инструкций по применению ненужных штанов или рубашек. Но если приглядеться, замысловатый чехол для бутылки — не что иное, как рукав мужской сорочки. Конструкция может варьироваться и усложняться в зависимости от размера и формы объекта. Однако основные технологии его достаточно просты, и в итоге каждый «зачехленный» объект приобретает новую ценность.

В рамках выставки «Переработка» на территории ВДНХ появятся контейнеры Charity shop, где любой желающий сможет оставить ненужные ему вещи. Одежда отправляется в нуждающиеся семьи в регионах или передается в благотворительные фонды, а порванная, устаревшая и потертая будет использована в промышленных целях.

Проект «Переработка» продлится до 2 октября в самолете Як-42 на площади Промышленности ВДНХ.

Проект «Переработка»

Фотография 1 из 7: Фото предоставлено проектом

Фотография 2 из 7: Фото предоставлено проектом

Фотография 3 из 7: Фото предоставлено проектом

Фотография 4 из 7: Фото предоставлено проектом

Фотография 5 из 7: Фото предоставлено проектом

Фотография 6 из 7: Фото предоставлено проектом

Фотография 7 из 7: Фото предоставлено проектом

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