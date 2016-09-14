Путин заявил о проведении совета по физкультуре и спорту в октябре

Совет по физической культуре и спорту пройдет в октябре. В настоящее время идет подготовка к нему, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Олимпийского комитета РФ Александром Жуковым.

«У нас готовится в октябре Совет по физической культуре и спорту. Я надеюсь, что национальный олимпийский комитет примет активное участие и в подготовке, и в проведении самого этого Совета», — приводит слова главы государства агентство «РИА Новости».

Владимир Путин также сказал Жукову, что ждет от него оценок итогов прошедших Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Глава государства также предложил обсудить проблемы и вопросы спорта.

«Я сейчас хочу, чтобы мы абстрагировались от всей политической пены и просто поговорили бы о проблемах развития спорта», — сказал он.

Напомним, по итогам 16 дней Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала 56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых — и заняла четвертое место в общем командном зачете.

