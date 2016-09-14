Выдающийся хоккейный тренер Петр Дубровин скончался на 85-м году жизни

Известный челябинский тренер Петр Дубровин, подготовивший таких известных хоккеистов, как Вячеслав Быков и Сергей Стариков, ушел из жизни в возрасте 84 лет.



Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Трактор», у истоков которого стоял Дубровин.

Скорбные новости приходят к нам. На 85-м году жизни скончался Петр Дубровин, стоявший у истоков школы Трактор. ..... pic.twitter.com/jFIyS2mEom — ХК Трактор (@traktor1947) 14 сентября 2016 г.

Вячеслав Дубровин родился 11 февраля 1932 года. За свою спортивную жизнь он подготовил олимпийских чемпионов: Вячеслава Быкова, Сергея Бабинова, Сергея Мыльникова, Сергея Старикова и Сергея Макарова.



Руководимые им команды неоднократно становились призерами первенств СССР и России.

Является заслуженным тренером РСФСР и СССР и заслуженным работником физической культуры.



До последнего времени Дубровин продолжал тренировать молодых хоккеистов.



«Хоккейный клуб «Трактор» приносит свои глубочайшие соболезнования семье и близким Петра Дубровина. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении челябинского хоккейного клуба.

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