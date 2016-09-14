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В Польше прояснили ситуацию с изучением обломков Ту-154

Ранее Gazeta Polska со ссылкой на появившийся в ее распоряжении документ сообщила, что польские эксперты, посещавшие Россию после катастрофы в 2010 году, не изучали обломков самолета

Сообщения о том, что польские эксперты не изучали обломков президентского самолета, который потерпел крушение в 2010 году под Смоленском, неточны, заявил бывший член комиссии, расследовавшей инцидент, Мачей Ласек.

«Польские эксперты изучили обломки Ту-154М в апреле 2010 года», — сказал Ласек, подчеркнув, что представленный газетой документ касается второго визита — в сентябре 2010 года, сообщает интернет-портал Interia.

Ранее Gazeta Polska со ссылкой на появившийся в ее распоряжении документ сообщила, что польские эксперты, посещавшие Россию после катастрофы в 2010 году, не изучали обломков самолета, а также не выходили на контакт с его производителем и компанией, которая незадолго до полета ремонтировала лайнер.

В июне польская Генеральная прокуратура заявила о необходимости повторного исследования останков жертв авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский.

«Комплексные патолого-анатомические исследования, также с использованием компьютерной томографии, в области токсикологии и ДНК, будут иметь важное значение для определения, какие ранения получили жертвы катастрофы и что стало причиной их смерти, а также для реконструкции хода катастрофы и ее причин», — говорится в сообщении прокуратуры, которое цитирует издание Interia.

В сообщении также говорится, что якобы «подавляющее большинство медицинских отчетов, составленных сразу же после катастрофы российскими медиками, содержали существенные ошибки».

Напомним, Ту-154М потерпел крушение вблизи аэродрома Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и большая часть высшего руководства страны.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

В Польше прояснили ситуацию с изучением обломков Ту-154

Ранее Gazeta Polska со ссылкой на появившийся в ее распоряжении документ сообщила, что польские эксперты, посещавшие Россию после катастрофы в 2010 году, не изучали обломков самолета

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