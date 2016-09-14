Лондон заявил о первых за 17 лет позитивных сдвигах по Фолклендам

Великобритания и Аргентина договорились о сотрудничестве, направленном на снятие ограничительных мер в отношении нефтяной и газовой промышленности, судоходства и рыболовства, на спорных Фолклендских островах, говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

Это заявление, отмечает МИД, для Британии и Аргентины стало «первым позитивным заявлением по проблемам Южной Атлантики с 1999 года».

Напомним, что в еще в январе 2016 года Аргентина заявила о намерении мирным путем вернуть в свое владение Фолклендские острова — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана, — являющиеся предметом 200-летнего спора с Великобританией.



«Сегодня, спустя 183 года после незаконной оккупации островов, которая продолжается до сих пор, народ и правительство Аргентины в очередной раз подтверждают неотъемлемое право Аргентинской Республики на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства южноамериканской республики.



Ведомство также призвало Соединенное Королевство возобновить переговоры, чтобы как можно скорее «справедливо и окончательно решить территориальный спор».



В марте 2013 года на островах прошел референдум об их статусе. Большинство жителей высказались за то, чтобы остаться во владении Великобритании. Аргентина не признала результатов голосования.

Фолклендские, или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова — предмет давнего спора между Аргентиной и Великобританией, который привел в 1982 году к вооруженному конфликту. Буэнос-Айрес попытался силой закрепиться на островах, которые Лондон контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.

