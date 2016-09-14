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Генпрокуратура Украины прокомментировала дело против главы МВД

Уголовное дело против Арсена Авакова касается выделения его компании земельного участка во времена, когда он был губернатором Харькова

Первый заместитель главы Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сторожук заявил, что дело, заведенное в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, касается выделения его компании земельного участка во времена, когда он был харьковским губернатором.

«[Дело возбуждено] не против конкретного человека, а против факта 15-летней давности о выделении земельного участка. Там, если быть точным, там на самом деле проблема в отношении прав выделения земельного участка Дергачевской районной администрацией и поселковым советом, кто сколько имел права выделять», — цитирует заместителя Юрия Луценко «Украинская правда».

Сторожук выразил уверенность, что дело в отношении Авакова всё равно будет закрыто «из-за отсутствия состава преступления».

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган также заявила, что дело в отношении главы МВД будет закрыто.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «24 канала» заявил, что в отношении Авакова возбуждено уголовное дело, но по какой статье — он не уточнил. Поводом для этого стали многочисленные обращения от главы украинского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Генпрокуратура Украины прокомментировала дело против главы МВД

Уголовное дело против Арсена Авакова касается выделения его компании земельного участка во времена, когда он был губернатором Харькова

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