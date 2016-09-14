Генпрокуратура Украины прокомментировала дело против главы МВД

Первый заместитель главы Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сторожук заявил, что дело, заведенное в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, касается выделения его компании земельного участка во времена, когда он был харьковским губернатором.



«[Дело возбуждено] не против конкретного человека, а против факта 15-летней давности о выделении земельного участка. Там, если быть точным, там на самом деле проблема в отношении прав выделения земельного участка Дергачевской районной администрацией и поселковым советом, кто сколько имел права выделять», — цитирует заместителя Юрия Луценко «Украинская правда».



Сторожук выразил уверенность, что дело в отношении Авакова всё равно будет закрыто «из-за отсутствия состава преступления».

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган также заявила, что дело в отношении главы МВД будет закрыто.



Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире «24 канала» заявил, что в отношении Авакова возбуждено уголовное дело, но по какой статье — он не уточнил. Поводом для этого стали многочисленные обращения от главы украинского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

