В РФ приостанавливается обслуживание рейсов «Туркменских авиалиний»

Росавиация приостановит с 19 сентября 2016 года обслуживание рейсов «Туркменских авиалиний» («Туркменховаеллары») в воздушном пространстве РФ в связи с имеющейся просроченной задолженностью перед ФГУП «Государственная корпорация по обслуживанию воздушного движения в Российской Федерации». Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.



Отмечается, что в течение 2016 года авиакомпания неоднократно брала на себя гарантийные обязательства по полному урегулированию просроченной задолженности за аэронавигационное обслуживание самолетов, однако в установленные сроки они не были исполнены. В настоящее время задолженность туркменской авиакомпании достигла $220 тыс.

