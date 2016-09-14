В РФ приостанавливается обслуживание рейсов «Туркменских авиалиний»

В настоящее время задолженность авиакомпании достигла $220 тыс.
Росавиация приостановит с 19 сентября 2016 года обслуживание рейсов «Туркменских авиалиний» («Туркменховаеллары») в воздушном пространстве РФ в связи с имеющейся просроченной задолженностью перед ФГУП «Государственная корпорация по обслуживанию воздушного движения в Российской Федерации». Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
Отмечается, что в течение 2016 года авиакомпания неоднократно брала на себя гарантийные обязательства по полному урегулированию просроченной задолженности за аэронавигационное обслуживание самолетов, однако в установленные сроки они не были исполнены. В настоящее время задолженность туркменской авиакомпании достигла $220 тыс.
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