Sotheby's рассказал о неизвестном Айвазовском

В российском офисе аукционного дома Sotheby’s прошла презентация книги-каталога Джанни Каффьеро и Ивана Самарина «Неизвестный Айвазовский». Русское издание подготовлено при участии Sotheby’s и приурочено к 200-летию живописца и его выставке в Третьяковской галерее.



Главная особенность 440-страничного труда — акцент на картинах Ивана Айвазовского, хранящихся в частных собраниях. Авторы знают о них не понаслышке. Джанни Каффьеро считается одним из ведущих экспертов по Айвазовскому на Западе и неоднократно консультировал аукционные дома и галереи по вопросам, связанным с его творчеством и атрибуцией работ.



Иван Самарин много лет работал в Sotheby’s экспертом по русскому искусству, а сейчас специализируется на оценке произведений живописи. По признанию писателей, они видели более 600 работ художника, принадлежащих частным лицам.

На вопрос «Известий», каково сейчас соотношение работ мариниста, хранящихся в приватных коллекциях и в публичных музеях, Самарин и Каффьеро ответили, что примерно 50 на 50 — если учитывать только то, что известно экспертам, в общей сложности около 1200 полотен. Но сам художник в конце жизни говорил, что написал 6 тыс. картин. Даже если сделать поправку на возможное преувеличение и гибель каких-то работ (пожары, войны и пр.), все равно выходит, что широкой публике доступна лишь малая часть творческого наследия такого, казалось бы, известного живописца.

В книге делается попытка приоткрыть завесу тайны над «частным» Айвазовским: все разделы исследования иллюстрированы репродукциями вещей из непубличных собраний. А в конце приводится подробный каталог, включающий миниатюрные изображения и описания картин художника.

Правда, это все равно неполный список, не претендующий на звание каталога-резоне. И ориентироваться на него при атрибуции работ Айвазовского нельзя. Хотя тему подлинности Самарин и Каффьеро не обошли вниманием. Им приходилось видеть множество подделок под Айвазовского. Вопросу, как создаются фальшивки и как их распознать, в книге посвящена отдельная глава. Но зачастую даже крупнейшие аукционные дома ошибаются.



Генеральный директор Sotheby’s Ирина Степанова рассказала «Известиям» об одной из таких ошибок.

— В прошлом году нами была продана картина якобы Айвазовского с изображением мрачного моря. В тот момент, когда работа пришла на аукцион, мы не могли показать ее эксперту вживую. Специалист видел только фотографию, а по ней невозможно дать полноценное заключение. Но провенанс (происхождение работы, список ее прежних владельцев. — «Известия») нас устроил. И мы выставили ее на продажу. Однако когда холст привезли в Москву, сделали химический анализ и прочие технологические экспертизы, оказалось, что это другой художник XIX века, который писал под Айвазовского, копировал его манеру. Мы вернули деньги покупателю.

По словам Ирины Степановой, каждый год в Sotheby’s приносят работы Айвазовского, прежде не фигурировавшие на рынке. В том числе подлинные. Это могут быть вещи, купленные в свое время у Айвазовского (а он много писал на заказ) и затем не покидавшие семью покупателя, передававшиеся по наследству из поколения в поколение. Да и цены на живопись Айвазовского стабильно высоки (несмотря на кризисы и прочие потрясения). Так что нам предстоит еще много открытий, а неизвестный Айвазовский пока остается неизвестным. Несмотря даже на выход книги и масштабные выставки.