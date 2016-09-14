Руни, Мхитарян, Шоу и Лингард не сыграют за «МЮ» против «Фейеноорда»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, Генрих Мхитарян, Люк Шоу, Джесси Лингард и Антонио Валенсия не вошли в состав команды на матч 1-го тура Лиги Европы против роттердамского «Фейеноорда». Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Полный «МЮ», который отправился в Голландию, объявил главный тренер англичан Жозе Моуриньо: Де Хеа, Ромеро, Джонстон — Дармиан, Байи, Блинд, Фосу-Менса, Рохо, Смоллинг — Кэррик, Феллаини, Эррера, Мата, Депай, Погба, Шнейдерлен, Янг — Ибрагимович, Марсьяль, Рэшфорд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Причина отсутствия пяти игроков английского клуба в заявке не уточняется.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» – «Манчестер Юнайтед» состоится в Роттердаме в четверг и начнется в 19.00 мск.

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