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Среда,
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Руни, Мхитарян, Шоу и Лингард не сыграют за «МЮ» против «Фейеноорда»

Причина отсутствия игроков в заявке не уточняется

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, Генрих Мхитарян, Люк Шоу, Джесси Лингард и Антонио Валенсия не вошли в состав команды на матч 1-го тура Лиги Европы против роттердамского «Фейеноорда». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Полный «МЮ», который отправился в Голландию, объявил главный тренер англичан Жозе Моуриньо: Де Хеа, Ромеро, Джонстон — Дармиан, Байи, Блинд, Фосу-Менса, Рохо, Смоллинг — Кэррик, Феллаини, Эррера, Мата, Депай, Погба, Шнейдерлен, Янг — Ибрагимович, Марсьяль, Рэшфорд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Причина отсутствия пяти игроков английского клуба в заявке не уточняется. 

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» – «Манчестер Юнайтед» состоится в Роттердаме в четверг и начнется в 19.00 мск.

Напомним, в среду на прошедшем внеочередном отчетно-выборном конгрессе УЕФА в Афинах был выбран новый президент организации. Им стал 48-летний словенец Александр Чеферин, набравший 42 голоса из 55. Читайте об этом далее в материале «Известий»:

​​​​​​​Новый глава УЕФА Чеферин: человек, который обещает и делает

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Руни, Мхитарян, Шоу и Лингард не сыграют за «МЮ» против «Фейеноорда»

Причина отсутствия игроков в заявке не уточняется

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Сергей Лисин

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