«АвтоВАЗ» хочет делать «Лады»-беспилотники

Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании по инжинирингу Харальд Грюбель
«АвтоВАЗ» хочет выпустить автомобиль с функцией беспилотного вождения, которой можно воспользоваться в московских пробках.
«Есть глобальная тенденция и в Европе, и везде активно заниматься беспилотным вождением, и сейчас мы прорабатываем, как данная функция может в будущем применяться в продуктах Lada», — сообщил исполнительный вице-президент по инжинирингу ОАО «АвтоВАЗ» Харальд Грюбель.
Он отметил, что будет прорабатываться облегченная система ADS (Advanced Driver Assistance System (ассистент водителя. — Ред.) с ограничителем до определенной скорости.
По словам вице-президента «АвтоВАЗа», сроки реализации проекта пока не ясны, но он считает, что потребители 5–10 лет будут ждать, что в сегменте, куда входит Lada, появится функция «ассистент водителя» и функция беспилотного вождения, которая сейчас является дорогостоящей.
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