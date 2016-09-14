«АвтоВАЗ» хочет делать «Лады»-беспилотники

«АвтоВАЗ» хочет выпустить автомобиль с функцией беспилотного вождения, которой можно воспользоваться в московских пробках.



«Есть глобальная тенденция и в Европе, и везде активно заниматься беспилотным вождением, и сейчас мы прорабатываем, как данная функция может в будущем применяться в продуктах Lada», — сообщил исполнительный вице-президент по инжинирингу ОАО «АвтоВАЗ» Харальд Грюбель.

Он отметил, что будет прорабатываться облегченная система ADS (Advanced Driver Assistance System (ассистент водителя. — Ред.) с ограничителем до определенной скорости.

По словам вице-президента «АвтоВАЗа», сроки реализации проекта пока не ясны, но он считает, что потребители 5–10 лет будут ждать, что в сегменте, куда входит Lada, появится функция «ассистент водителя» и функция беспилотного вождения, которая сейчас является дорогостоящей.