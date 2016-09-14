Авиация РФ уничтожила террористов, готовивших наступление на Пальмиру

Воздушно-космические силы России атаковали колонну террористов, готовивших наступление на Пальмиру. Потери противника составили около 250 единиц живой силы, до 14 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и зенитными установками. Об этом в среду рассказал представителям СМИ первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.



Познихир отметил, что удар был нанесен севернее Пальмиры.



«Борьба с ИГИЛ продолжается. Вчера ВКС России нанесли удары в районе севернее Пальмиры, где сконцентрировались боевики ИГИЛ для наступления на этот город»,— сказал Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

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