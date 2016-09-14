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Россия начнет оказывать услуги по ремонту боевых вертолетов ЮАР

На базе существующего сервисного центра уже четыре года идет обслуживаение гражданской техники

Россия и Южноафриканская Республика займутся ремонтом военных вертолетов на базе существующего сервисного центра, который уже занимается ремонтом гражданской техники, заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

"В настоящее время идет процедура формирования нормативно-правовой базы для создания условий для ремонта вертолетов военного назначения", — сказал Пунчук.

Он напомнил, что центр по ремонту советских и российских вертолетов открылся в ЮАР в 2012 году.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Россия начнет оказывать услуги по ремонту боевых вертолетов ЮАР

На базе существующего сервисного центра уже четыре года идет обслуживаение гражданской техники

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Владимир Комоедов

адмирал

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Виктор Литовкин

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