Россия начнет оказывать услуги по ремонту боевых вертолетов ЮАР

На базе существующего сервисного центра уже четыре года идет обслуживаение гражданской техники
Россия и Южноафриканская Республика займутся ремонтом военных вертолетов на базе существующего сервисного центра, который уже занимается ремонтом гражданской техники, заявил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
"В настоящее время идет процедура формирования нормативно-правовой базы для создания условий для ремонта вертолетов военного назначения", — сказал Пунчук.
Он напомнил, что центр по ремонту советских и российских вертолетов открылся в ЮАР в 2012 году.
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