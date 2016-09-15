Мединский призвал Медведева сохранить творческие династии

Владимир Мединский предложил Дмитрию Медведеву помочь творческим династиям и внести изменения в постановление правительства №568, которое исключает возможность семейной работы в учреждениях культуры.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, Мединский направил премьер-министру письмо, где предложил два варианта решения проблемы: либо установить, что действие постановления не распространяется на творческих работников, либо предусмотреть рассмотрение спорных вопросов соответствующими комиссиями при федеральных государственных органах.

Эксперты, опрошенные «Известиями», единогласно приветствовали инициативу Владимира Мединского, но разошлись в выборе варианта.

Первый заместитель Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Наталья Левина (директором в заповеднике работает ее сестра Елена Левина) высказалась однозначно.

— Из двух вариантов я выбираю первый — отменить это постановление. Тем более, первоначально для музеев, находящихся в сельской местности, делались исключения и там могли работать родственники.

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, под чьим началом служит целая семейная команда, одобрил оба варианта, особо остановившись на втором (первый, по словам директора, не требует обсуждения).

— Наш цирк по статусу является ФГУПом, то есть не государство дает нам деньги, а мы зарабатываем для государства. Моя мама, Татьяна Васильевна Запашная (заместитель директора. — «Известия») когда-то, еще до назначения нас с братом на посты директора и худрука, помогла нам войти в список «Форбс», и сегодня ее умением нужно пользоваться, чтобы в этот список вошел цирк — его прибыль должна стать в разы больше.



По мнению директора, к столь ценным работникам, как Татьяна Запашная, и подход должен быть особый.

— Такого рода комиссии должны учитывать опыт работы человека, его профессиональную состоятельность и, самое главное, контролировать его деятельность. Необходимо, чтобы на стол комиссии ложились ежегодные отчеты, проверки Счетной палаты, министерской коллегии. Люди должны иметь объективную картину, чтобы решить, на своем ли месте находится человек. Независимо от того, чьим родственником он является, — подчеркнул Эдгард Запашный.

Адвокат Сергей Жорин, специализирующийся на работе с деятелями искусства, считает, что если постановление не получается доработать, его надо отменять. Что же касается комиссий, то, по словам юриста, «поручить контроль над творческими династиями государственным структурам — не совсем правильно».

— На мой взгляд, творческий рынок должен существовать в условиях саморегулирования, а в комиссиях должны заседать представители соответствующих групп творческого сообщества, — полагает собеседник «Известий».

В письме министра особо подчеркивается, что отрасль культуры и исторически сложившиеся династии — цирковые, театральные, музейные — неразрывно связаны: разрушение этого союза может нанести культуре непоправимый вред.



Владимир Мединский упоминает цирковые династии (Запашные, Багдасаровы, Корниловы), артистические семьи (Райкины, Соломины, Табаковы, Захаровы, Коганы, Юрские), представителей музейного сообщества, работающих в музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музее-заповеднике М.А. Шолохова, музее-заповеднике В.Д. Поленова и других.

Постановление правительства РФ от 5.07.2013 года №568, разработанное Министерством труда и социальной защиты, вступило в силу 9 июля. Согласно ему, руководители организаций культуры (директора, заместители директора, главные бухгалтеры) не смогут работать вместе с сотрудниками, с которыми находятся в близком родстве.



Новая редакция постановления вызвала бурную реакцию театрального и циркового сообществ. Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с просьбой внести в документ изменения.



Деятели культуры, опрошенные «Известиями», высказались либо за отмену постановления, либо за разграничение совместной работы родственников в творческой и административно-хозяйственной сферах.