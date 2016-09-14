Владимир Путин обсудил развитие спорта с главой ОКР

Президент отметил, что значение спорта высоких достижений — в том, что он приобщает сограждан к здоровому образу жизни
Фото: kremlin.ru
Руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что результаты выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выглядят достойно с учетом непростых условий и давления со стороны международных организаций.
Начиная разговор с главой ОКР, Владимир Путин попросил его отбросить политические моменты.
«Я сейчас хочу, чтобы мы абстрагировались от всей политической пены и просто поговорили бы о проблемах развития спорта», — подчеркнул глава государства.
Говоря об итогах Рио-2016, Александр Жуков отметил, что наша команда выступила очень успешно.
«В непростых условиях, которые были, большинство наших федераций по большинству видов спорта сумели подготовить очень хорошие команды», — подчеркнул он.
Кроме того, глава ОКР отметил, что сами спортсмены в довольно сложной обстановке проявили и волю к победе, и настоящее мастерство.
«Думаю, что результат Олимпийских игр очень неплохой», — резюмировал он.
Главным итогом Олимпиады Александр Жуков назвал огромный интерес к спорту в российских регионах. Возвращающихся домой олимпийцев восторженно встречают в субъектах Федерации, отметил он.
Владимир Путин заметил, что очень важной составляющей спорта высоких достижений является то, что он имеет «пролонгацию» в массовый спорт, порождает интерес к спорту, к здоровому образу жизни.
Александр Жуков также рассказал главе государства, что в Новосибирске и Омске реализуется программа по строительству ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов).
«Что особенно важно, на мой взгляд, это программа по реконструкции спортивных залов на селе в школах, потому что это, по сути, единственная возможность у людей, у детей заниматься спортом», — отметил он.
Владимир Путин ответил, что во всех этих начинаниях регионам нужно помогать.
«Надо будет помогать и регионам, и муниципалитетам, чтобы все эти планы были реализованы», — подчеркнул он.
По итогам 16 дней Игр сборная России, несмотря на давление со стороны иностранных болельщиков и спортсменов и дисквалификации большого количества наших спортсменов из-за допинговых скандалов, завоевала 56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых — и заняла четвертое место в общем командном зачете.
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