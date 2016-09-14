Владимир Путин обсудил развитие спорта с главой ОКР

Руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что результаты выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро выглядят достойно с учетом непростых условий и давления со стороны международных организаций.



Начиная разговор с главой ОКР, Владимир Путин попросил его отбросить политические моменты.

«Я сейчас хочу, чтобы мы абстрагировались от всей политической пены и просто поговорили бы о проблемах развития спорта», — подчеркнул глава государства.

Говоря об итогах Рио-2016, Александр Жуков отметил, что наша команда выступила очень успешно.

«В непростых условиях, которые были, большинство наших федераций по большинству видов спорта сумели подготовить очень хорошие команды», — подчеркнул он.

Кроме того, глава ОКР отметил, что сами спортсмены в довольно сложной обстановке проявили и волю к победе, и настоящее мастерство.

«Думаю, что результат Олимпийских игр очень неплохой», — резюмировал он.

Главным итогом Олимпиады Александр Жуков назвал огромный интерес к спорту в российских регионах. Возвращающихся домой олимпийцев восторженно встречают в субъектах Федерации, отметил он.

Владимир Путин заметил, что очень важной составляющей спорта высоких достижений является то, что он имеет «пролонгацию» в массовый спорт, порождает интерес к спорту, к здоровому образу жизни.

Александр Жуков также рассказал главе государства, что в Новосибирске и Омске реализуется программа по строительству ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов).

«Что особенно важно, на мой взгляд, это программа по реконструкции спортивных залов на селе в школах, потому что это, по сути, единственная возможность у людей, у детей заниматься спортом», — отметил он.

Владимир Путин ответил, что во всех этих начинаниях регионам нужно помогать.

«Надо будет помогать и регионам, и муниципалитетам, чтобы все эти планы были реализованы», — подчеркнул он.

По итогам 16 дней Игр сборная России, несмотря на давление со стороны иностранных болельщиков и спортсменов и дисквалификации большого количества наших спортсменов из-за допинговых скандалов, завоевала 56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых — и заняла четвертое место в общем командном зачете.

