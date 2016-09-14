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Американский телеканал ABC7 сообщил о смерти Хиллари Клинтон. Видео

Позже выяснилось, что телеведущий Джо Торрес ошибся

Американский телеканал ABC7 начал свой прямой эфир с Breaking news, сообщающих о смерти кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Выпуск начал телеведущий Джо Торрес, заявивший: «Мы начинаем со срочных новостей о смерти Хиллари Клинтон».

Только после этого телеведущий пояснил, что, по данным медиков, Клинтон умирает от воспаления легких.

То, что сообщение в прямом эфире о кончине кандидата в президенты США от Демократической партии было грубой ошибкой и на самом деле Клинтон жива, выяснилось позже, сообщает телеканал «Звезда».

Видеоролик опубликован на сайте Mediaite. В материале сообщается, что это ошибочная информация и Хиллари Клинтон жива.

Напомним, Клинтон неожиданно стало плохо во время церемонии поминовения жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Позже врачи объявили, что у экс-госсекретаря США диагностирована пневмония.

Сообщалось, что в пятницу кандидат в президенты США от демократов примет участие в мероприятии, посвященном защите прав афроамериканок.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Американский телеканал ABC7 сообщил о смерти Хиллари Клинтон. Видео

Позже выяснилось, что телеведущий Джо Торрес ошибся

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