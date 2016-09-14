Генштаб РФ: за двое суток «режим тишины» в Сирии нарушался 60 раз

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что за первые двое суток «режима тишины», объявленного в Сирии, он был нарушен 60 раз.



«За истекший период режим перемирия соблюдается не в полной мере. На утро сегодняшнего дня общее число нарушений со стороны боевиков возросло до 60», — цитирует Познихира агентство «РИА Новости».



При этом, по его словам, сирийские правительственные войска не предпринимают ответных действий.



Он отметил, что обстрелы по большей части осуществляет ряд отрядов вооруженной оппозиции, подконтрольных США, в том числе «Ахрар аш-Шам», который прямо заявил о игнорировании «режима тишины» в Сирии.



Познихир подчеркнул, что Москва осознает важность реализации достигнутых с Вашингтоном договоренностей и выступает за продление режима перемирия еще на два дня.

Генерал-лейтенант отметил, что американская сторона не справляется с задачей по размежеванию террористов и умеренной оппозиции. По его словам, боевики, наоборот, демонстрируют тенденцию к объединению.



Напомним, что в Женеве 9–10 сентября был принят российско-американский пакет документов по урегулированию в Сирийской Арабской Республике, который вступил в силу 12 сентября. В соответствии с ним перемирие должно продлиться 48 часов, а затем еще пять дней. После этого к работе приступит совместный исполнительный центр, военные России и США будут координировать удары по объектам группировок «Джебхат ан-Нусра», возможно, ИГИЛ (обе запрещены в РФ) и других террористов.

