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Зараженную вирусом игру Pokemon Go скачали 500 тыс. раз

Точно известно, что пострадали любители покемонов из России, Индии и Индонезии

Эксперты лаборатории Касперского нашли вирус, который маскировался под приложение Pokemon Go в магазине Google Play. Вирус был обнаружен несколько дней назад, и его уже удалили, но за это время зараженное приложение успели скачать более 500 тыс. раз.

После его установки на телефон, сообщает ТАСС, приложение начинает показывать рекламу, а также получает неограниченные права. Это означает, что оно может устанавливать абсолютно любые программы на смартфон и серьезно угрожает безопасности пользователей. Таким образом, мошенники могут красть личные данные владельцев телефонов, а еще блокировать устройство и требовать выкуп за разблокировку.

Точно известно, что пострадали любители покемонов из России, Индии и Индонезии. Однако пока эксперты только оценивают масштаб нанесенного ущерба.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Зараженную вирусом игру Pokemon Go скачали 500 тыс. раз

Точно известно, что пострадали любители покемонов из России, Индии и Индонезии

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Максим Кононенко

журналист

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