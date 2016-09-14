Зараженную вирусом игру Pokemon Go скачали 500 тыс. раз

Эксперты лаборатории Касперского нашли вирус, который маскировался под приложение Pokemon Go в магазине Google Play. Вирус был обнаружен несколько дней назад, и его уже удалили, но за это время зараженное приложение успели скачать более 500 тыс. раз.

После его установки на телефон, сообщает ТАСС, приложение начинает показывать рекламу, а также получает неограниченные права. Это означает, что оно может устанавливать абсолютно любые программы на смартфон и серьезно угрожает безопасности пользователей. Таким образом, мошенники могут красть личные данные владельцев телефонов, а еще блокировать устройство и требовать выкуп за разблокировку.

Точно известно, что пострадали любители покемонов из России, Индии и Индонезии. Однако пока эксперты только оценивают масштаб нанесенного ущерба.