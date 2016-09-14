Клинтон намерена встретиться с Порошенко в Нью-Йорке

Встреча должна произойти на «полях» 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон планирует встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и другими главами государств на «полях» Генассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя избирательного штаба Клинтон.
Напомним, что у Клинтон диагностировали воспаление легких. Из-за болезни она покинула церемонию в память о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Ее представитель заявил, что уже 16 сентября кандидат в президенты США от демократов возобновит свое участие в мероприятиях.
Выступление президента Украины в рамках 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 21 сентября.
Во вторник, 13 сентября, в штаб-квартире ООН открылась 71-я сессия ГА ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал поднять в ООН вопрос об отстранении сборной России от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
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