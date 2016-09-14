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Виталий Чуркин допускает глобальную коалицию по борьбе с терроризмом

По мнению постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина, глобальная коалиция по борьбе с терроризмом в Сирии может быть создана

В случае успешной реализации соглашений, заключенных Россией и США в Женеве, может быть создана глобальная коалиция по борьбе с терроризмом в Сирии. Так считает постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин.

Об этом Виталий Чуркин сказал в интервью RT.

«Да, я думаю, если заключенное в Женеве соглашение будет работать, мы подойдем очень близко к тому, что президент РФ Владимир Путин предложил (на Генассамблее ООН)», — приводит слова Чуркина телеканал.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Виталий Чуркин допускает глобальную коалицию по борьбе с терроризмом

По мнению постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина, глобальная коалиция по борьбе с терроризмом в Сирии может быть создана

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