В американском городе Мэнсфилд эвакуированы посетители ТЦ

В американском городе Мэнсфилд, штат Техас, сотрудники спецслужб эвакуировали посетителей и персонал крупного торгового центра. Об эвакуации всех людей из здания ТЦ сообщили американские СМИ.

В сообщениях отмечается, что эвакуация прошла после обнаружения подозрительного пакета около здания торгового комплекса. Территория торгового центра оцеплена, проводится обследование помещений.

Подробности инцидента последуют.

Читайте также: Пассажиров вокзала Вашингтона эвакуировали из-за пожарной тревоги