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В американском городе Мэнсфилд эвакуированы посетители ТЦ

Эвакуация прошла после обнаружения подозрительного пакета около здания торгового комплекса

В американском городе Мэнсфилд, штат Техас, сотрудники спецслужб эвакуировали посетителей и персонал крупного торгового центра. Об эвакуации всех людей из здания ТЦ сообщили американские СМИ.

В сообщениях отмечается, что эвакуация прошла после обнаружения подозрительного пакета около здания торгового комплекса. Территория торгового центра оцеплена, проводится обследование помещений.

Подробности инцидента последуют.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

В американском городе Мэнсфилд эвакуированы посетители ТЦ

Эвакуация прошла после обнаружения подозрительного пакета около здания торгового комплекса

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