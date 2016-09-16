Борьба за «печатный станок»

Перед предстоящими в воскресенье парламентскими выборами обострилась общественная дискуссия двух групп, которые занимаются подготовкой альтернативных экономических программ для развития России. С очередным предложением влить деньги в экономику и сделать это незамедлительно выступил Столыпинский клуб. Он прочно стоит на позиции необходимости необеспеченной денежной эмиссии для оживления экономики и потребительского спроса. Ему оппонирует Центр стратегических разработок (ЦСР) с идейным лидером бывшим главой Минфина Алексеем Кудриным. Является ли необеспеченная денежная эмиссия единственным противоречием двух лагерей экономистов, что они знают о программах друг друга и как к ним относятся, а также что думают об этом независимые эксперты, специально для «Известий» выяснил Центр социального проектирования «Платформа».



На этой неделе стало известно о параметрах плана неотложных мер (есть в распоряжении «Известий») для роста экономики Столыпинского клуба, лидером которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов (участвует в предвыборной кампании с Партией роста). В качестве одной из мер эксперты предлагают дополнительное денежное вливание в 1,7 трлн рублей, за счет чего предполагается получить более 1 трлн рублей дополнительных средств в ВВП и 237 млрд рублей допдоходов в бюджет. Кроме этого, столыпинцы предлагают резкое снижение — до 7–8% — ключевой ставки до конца года и ряд других мер. Однако именно эта часть программы всегда вызывала наибольшую критику оппонентов, в том числе из ЦСР.

И хотя речь идет об экономических программах (обе группы по поручению президента разрабатывают альтернативные программы экономического развития страны), в принципе в противостоянии Столыпинского клуба и ЦСР есть много политики. В этом убедились специалисты «Платформы», проведя глубинные интервью со сторонниками обоих лагерей и независимыми экспертами. С одной стороны, движущей силой обеих групп является публичность их лидеров. «И Алексей Кудрин, и Борис Титов имеют политический вес, хотя характер их влияния определяется по-разному», — подчеркивают специалисты «Платформы».



С другой стороны, свою роль играет и предвыборный фактор.



— Стороны по-разному оценивают последствия вынесения экономической программы в качестве аргумента Партии роста на выборах. Сторонники Столыпинского клуба убеждены, что это их козырь, сторонники ЦСР и нейтральные эксперты отмечают, что это может нести риски не для партии, а для самой программы. Неудачное выступление партии на выборах может пошатнуть доверие к программе, — комментирует результаты исследования гендиректор «Платформы» Дмитрий Лисицин.

Официальный представитель Столыпинского клуба заявил «Известиям», что никакой связи с выборами нет и доклад клуба был представлен в ноябре прошлого года, а концептуальный спор с Кудриным длится уже несколько лет.



— Скорее наоборот — участие Титова и его единомышленников в политической борьбе — это еще один инструмент для отстаивания идей Столыпинского клуба, — подчеркнул он.



При этом, к своему удивлению, специалисты «Платформы» в результате исследования пришли к выводу, что в подходах оппонентов довольно много общего.



— Существуют точки консенсуса между группами, и их немало: необходимость структурных реформ и улучшения институтов, стимулирования предпринимательской активности и улучшения бизнес-климата. Главный камень преткновения — вопрос о денежной массе, — говорит Дмитрий Лисицин.

В Столыпинском клубе подтвердили, что эта часть дискуссии действительно не носит абстрактный характер.



— Речь о стратегии экономического государства, о денежно-кредитной политике, которую оно проводит. В этом — наше ключевое расхождение. Спор идет о том, будет ли государство стимулировать рост инвестиций в развитие экономики или терпеливо ждать «отскока», будем мы создавать новые источники дохода или будем и дальше катиться вниз в рамках, по сути, исчерпавшей себя сырьевой модели, — указал официальный представитель клуба.



Он также подтвердил, что по многим пунктам позиции клуба совпадают с ЦСР. В ЦСР «Известиям» сообщили, что также неоднократно заявляли о своей готовности к совместной работе со всеми экспертными и аналитическими центрами, заинтересованными в успешном развитии России.



— В том числе мы открыты для диалога со Столыпинским клубом, в деятельности которого принимают участие ведущие специалисты, — заявили в ЦСР.



Еще один вывод, который сделали в «Платформе», — дискуссия носит асимметричный характер, поскольку если в отношении Столыпинского клуба можно говорить о программе (пусть и предварительной), то документа, который упорно именуется в прессе «доктрина Кудрина», не существует в природе.



— Следствием этой асимметрии является то, что сама дискуссия оказывается мифологизированной — сторонники Столыпинского клуба критикуют программу, которая еще не существует, вычитывая ее положения из публичных высказываний отдельных лиц, — подчеркнул Дмитрий Лисицин.

В частности, обсуждаются высказывания Алексея Кудрина о необходимости повышения пенсионного возраста, институциональных реформ и т.д.

Официальный представитель ЦСР напомнил, что программный документ, разрабатываемый ЦСР, будет подготовлен к маю 2017 года, а сейчас ведется активная работа по утвержденному графику.

