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Полсотни британских писателей соберутся в Ясной Поляне

В усадьбе Толстого начал работу один из самых престижных образовательных форумов в Европе

Фото: British Council Russia

Усадьба Толстого в Ясной Поляне на три дня станет творческой резиденцией. Здесь пройдет один из самых престижных образовательных форумов в Европе — семинар, посвященный британской литературе, организованный Британским советом.

Полсотни лучших британских авторов и преподавателей ведущих британских вузов — среди них лауреат Дублинской литературной премии Никола Баркер, финалист Букеровской премии Санджив Сахота, популярная писательница Луиза Уэлш — с 15 по 18 сентября будут читать лекции, дискутировать и работать с  отечественными переводчиками, студентами и журналистами.  

— Семинар в Ясной Поляне станет продолжением литературного семинара в Берлине, который проходит уже тридцать лет и стал культовым местом встречи специалистов и всех интересующихся литературой Великобритании, — рассказал «Известиям» советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой.

В разные годы приглашенными гостями семинара были Джулиан Барнс, Мартин Эмис, Кадзуо Ишигуро, Нил Гейман, Питер Акройд и другие мастера художественной прозы, поэзии и нон-фикшн.  По словам куратора семинара доктора Кейти Шоу, мероприятие помогает обменяться знаниями двум профессиональным сообществам, довольно редко взаимодействующих между собой в реальности.

Место для проведения семинара выбрано неслучайно. С одной стороны, Лев Толстой — это имя, которое известно и уважаемо во всем мире, с другой — в Ясной Поляне уже более двадцати лет проводятся писательские встречи. Кроме того, можно вспомнить и передовую школу для крестьянских детей, и огромную библиотеку Толстого, в том числе и на иностранном языке.

Глава Британского совета в России Майкл Берд выразил надежду, что первый семинар станет в дальнейшем ежегодным. 

— Уже много лет семинары британской литературы идут по всему миру, только до сих пор не в России — что само по себе странно, если учитывать важную роль, которую играет литература и культура чтения для россиян, — отметил «Известиям»  Майкл Берд.

Известия // среда, 14 сентября 2016 года

Полсотни британских писателей соберутся в Ясной Поляне

Полсотни британских писателей соберутся в Ясной ПолянеВ усадьбе Толстого начал работу один из самых престижных образовательных форумов в Европе

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