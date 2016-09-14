Украина пожаловалась в ВТО на запрет транзита товаров через РФ

Киев направил запрос о консультациях с РФ в Всемирной торговой организации (ВТО) по ограничениям транзита украинских товаров через российскую территорию. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.



«Консультации, которые продолжатся в течение 60 дней, — обязательная досудебная стадия разрешения спора. Если в течение этого срока стороны не найдут взаимоприемлемое решение, сторона, инициировавшая консультации, имеет право потребовать учреждения третейской группы», — говорится в сообщении ведомства.

В нем также отмечается, что Минэкономразвития РФ совместно с заинтересованными ведомствами внимательно изучит запрос украинской стороны и содержащиеся в нем аргументы.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал указ об обеспечении экономической безопасности и национальных интересов России. Требования к транзитным перевозкам товаров украинского происхождения через территорию нашей страны теперь распространяются не только на Казахстан, но и на Киргизию.



Такие товары должны перемещаться по России только через определенные пункты пропуска, по установленному маршруту, а также под таможенным сопровождением и с установкой пломб на основе системы ГЛОНАСС. Полностью запрещен транзит товаров, подпадающих под эмбарго, введенное Россией в отношении Украины.



В Министерстве экономического развития Украины заявили об опасности полной остановки транзита товаров в страны Центральной Азии, а Кабмин страны принял решение пожаловаться в ВТО на действие России.

