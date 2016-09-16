Киев дает полномочия регионам

На Украине запущен процесс изменения государственного устройства страны. Властные полномочия будут разделены между центром и местными властями регионов. По информации «Известий», процесс децентрализации и возможной последующей федерализации был запущен после многочисленных требований областных советов о разделении полномочий, а также — для последующей реализации всех условий Минских соглашений. В частности, это касается предоставления особого статуса Донбассу, что подразумевает под собой изменения в Конституции по части государственного устройства.

— Реформа децентрализации проходит уже по всей стране. Много аспектов, касающихся распределения полномочий между центральной и местной властью, прорабатываются в данный момент. Речь идет о том, чтобы местные власти всех регионов Украины получили больше полномочий. Сейчас активно идет процесс объединения территориальных общин, которые хотят вместе управлять процессами в регионе. Уже идут выборы руководителей местных объединенных громад. Такие процессы уже прошли в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Более того, в ВР уже прошел пакет законов об объединении территориальных громад, — рассказал «Известиям» национальный координатор проектов ОБСЕ на Украине Андрей Дзюбенко. — Наш офис поддерживает и выполнение тех обязательств, которые Киев брал на себя в рамках организации в целом, и этот процесс в частности.

Как рассказал «Известиям» источник в украинских правительственных кругах, весной 2017 года может произойти роспуск Верховной рады (ВР), за который выступают уже многие политические силы, представленные в парламенте. Таким образом, появится возможность предоставить особый статус Донбассу путем проведения конституционной реформы, предусмотренной в Минских соглашениях.

— Есть понимание, что глава государства под давлением со стороны Запада работает над тем, чтобы выполнить условия Минска-2. Во Франции и Германии устали от украинского вопроса, который не может разрешиться уже два года, хотя план по решению кризиса был принят давно, — рассказал источник. — Большинство фракций в парламенте выступает за роспуск рады. Это может произойти весной 2017 года, и тогда появится надежда, что законопроект по особому статусу Донбасса и амнистии будет поддержан в ВР. Соблюдение политического пункта Минских соглашений продвинет и вопрос о восстановлении торгово-экономических отношений с Россией.

За роспуск действующего парламента высказываются уже сейчас. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая в ВР 13 сентября, заявила о том, что нынешний состав парламента недееспособен. Она выступила в поддержку проведения досрочных парламентских выборов на Украине.

Около двух лет украинские власти идут к тому, чтобы дать регионам больше власти. Однако многочисленные попытки областных советов убедить Киев разделить полномочия между кабинетом министров Украины и региональными органами управления до сих пор оставались безрезультатными. В поддержку договорных отношений с Киевом выступили уже пять облсоветов Украины — Одесский, Житомирский, Кировоградский, Хмельницкий и Ивано-Франковский.

Однако наиболее остро этот вопрос стоит в Донбассе. Региону, которому, согласно Минским соглашениям, должен быть предоставлен особый статус, гаранты подписания соглашения — Франция, Германия и Россия — обещали децентрализацию или даже федерализацию государства, частью которого является Донбасс.

Стоит отметить, что всё большее число представителей политических сил Киева понимают бесперспективность игнорирования Минских соглашений. Как рассказал народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) Михаил Довбенко, только Минские договоренности помогут выйти на урегулирование ситуации.

— Первое — прекращение огня. Нам сегодня необходимо прекратить огонь? Необходимо! Дальше — отвод тяжелого вооружения. Нам надо? Надо! Третий пункт — нам нужно менять всех на всех. Эта процедура тоже необходима. Если кто-то говорит, что нам не нужны Минские соглашения, то же самое придется переписать в другом, иностранном формате. Какая-либо альтернатива не зафиксирована, а люди гибнут, — заявил Михаил Довбенко. — Нам надо прекратить это безумие. Поэтому есть Минские соглашения, и их нужно исполнять.

С Довбенко согласны и однопартийцы. По мнению народного депутата БПП Ольги Бельковой, «за два года существования Минских соглашений, фактически есть определенные результаты, позитивные в том числе».

— Украина должна придерживаться всех международных соглашений, стороной которых она является. Я бы не откидывала Минские соглашения, я надеюсь, что наши коллеги из дипломатической службы, президент всё время думают, каким образом усилить их значимость или же найти другие форматы, которые будут действенными, — сказала нардеп.

В «Оппозиционном блоке» также призывают проголосовать за особый статус Донбасса и закон об амнистии. По словам депутата Александра Долженкова, позиция президента Украины Петра Порошенко по Донбассу загоняет в тупик урегулирование конфликта.

По мнению Долженкова, попытки получить контроль над границей без изменения Конституции не дают перспектив налаживания мирного диалога с представителями Донбасса и не соответствуют Минским соглашениям.