«Четверть записавшихся к врачу москвичей не приходят на прием»

По данным Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС), благодаря ее внедрению удалось обеспечить очень высокую доступность самых востребованных врачей первичного звена. Доступность терапевтов сейчас составляет 98%, педиатров — 98,5%. Для сравнения, число пациентов, находящихся в «красной зоне» (четыре и более дня ожидания) при записи к врачу-терапевту с 2014 года уменьшилось в 16 раз — с 32 до 2%.

Стабильно уменьшается и доля пациентов, ожидающих приема врача недопустимое время (свыше 40 минут). Доля таких пациентов, ожидавших терапевта, в среднем составила: в 2014 году — 21,8%, 2015-м — 10%, за II квартал 2016 года — 4,5%. Доля пациентов, ожидавших начало приема педиатра более 40 минут в среднем составила: в 2014 году — 15,5%, 2015-м — 6,8%, за II квартал 2016 года — 4,6%.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Владимир Макаров, курирующий разработку и внедрение ЕМИАС, рассказал корреспонденту «Известий» Кириллу Кудрину о том, как именно работает система, кому она облегчает жизнь и сколько людей «прогуливают» посещение врача, несмотря на все удобства электронной записи.

— Есть ли аналоги ЕМИАС за рубежом?

— Разработка и внедрение Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы начались в 2011 году в рамках государственной программы «Информационный город» на 2012–2018 годы. Это государственный проект: система создается департаментом информационных технологий города Москвы по заказу столичного департамента здравоохранения.

ЕМИАС разработана специально для Москвы с учетом потребностей и специфики работы поликлинического звена. Для работы над системой привлечено более 30 отечественных IT-компаний. По масштабам и срокам внедрения ЕМИАС не имеет аналогов в России и в мире. Уже за первые три года система охватила все государственные поликлиники. Москва по сути — единственный мегаполис, в котором все поликлиники объединены в единую систему, в отличие от Нью-Йорка, Лондона, Барселоны, Сиднея и т.д., где пока только рассматривают такую возможность. По данным недавнего рейтинга PricewaterhouseCoopers, столица России находится на первом месте среди других городов по информатизации здравоохранения.

— Каковы задачи ЕМИАС?

— Главные задачи системы — сделать бесплатную медицину более комфортной и доступной для москвичей, освободить врачей от бумажной рутины и дать городу актуальную информацию по загруженности поликлиник, чтобы на ее основе принимать взвешенные управленческие решения для повышения качества и доступности медицинской помощи.

ЕМИАС объединяет все 660 городских поликлиник, в системе работают более 23 тыс. врачей. «Уникальных» пациентов — тех, кто хотя бы раз пользовался сервисами ЕМИАС, — у нас уже порядка 9 млн, а это 75% жителей столицы.

— Каким же образом система облегчает жизнь пациентов поликлиник?

— Процедура записи на прием к врачу значительно изменилась с внедрением электронной регистратуры. Если раньше записаться на прием можно было только лично в регистратуре, то с внедрением ЕМИАС у москвичей появилось множество других вариантов, и самые удобные из них — дистанционные, которыми активно пользуются уже 30% пациентов: это интернет, мобильные приложения, телефон единой службы записи. Также можно записаться через информационный киоск (инфомат) в поликлинике.

Но ЕМИАС — это гораздо больше, чем просто электронная регистратура, в системе также разработаны электронные сервисы, облегчающие ежедневный труд врачей. Например, это электронные рецепты и листки нетрудоспособности. На сегодняшний день выписано более 23 млн электронных рецептов и порядка 2 млн листков нетрудоспособности. Электронная форма позволяет автоматически заполнять ряд полей, например ФИО и возраст пациента, номер полиса ОМС и другие обязательные данные, и таким образом существенно освобождает время врача.

— Возможно ли полностью перевести документооборот в столичных поликлиниках в электронный вид?

— Федеральный закон определяет рецепт как «письменное назначение лекарственного средства», поэтому пока врачу приходится распечатывать электронный рецепт на бумаге. Сейчас ведется работа над поправкой в федеральное законодательство для того, чтобы электронный рецепт не нужно было печатать, что приведет к дополнительной финансовой экономии для Москвы.

— Какие еще сервисы стали доступны посетителям столичных поликлиник за последние годы?

— Ведется активное внедрение лабораторного сервиса, который позволяет оформлять направления на анализы и исследования и получать их результаты в электронном виде, что значительно ускоряет процесс обработки и обеспечивает сохранность данных.

Но, пожалуй, главный сервис, которого ждали и врачи, и сами пациенты, — это электронная медицинская карта, которая обеспечит хранение и преемственность всей медицинской информации о пациенте. Свою электронную медкарту уже получили более 1,5 млн москвичей, и сейчас продолжается ее активное внедрение.

Кроме того, есть ряд сервисов для профессионалов. О существовании этих сервисов обычные пациенты даже не догадываются, а тем временем они приносят пользу городу — «облачная» бухгалтерия, персонифицированный учет оказанной медицинской помощи, центр мониторинга и др.

— Как работает Центр мониторинга ЕМИАС?

— Центр мониторинга ЕМИАС позволяет в режиме реального времени наглядно оценить загруженность поликлиник, вплоть до каждого врача. Важно, что мы можем выбрать временной диапазон, врачей конкретных специальностей, а также уровень анализа: город, округ, амбулаторный центр, поликлиника, участок и т.д. Зеленый цвет на карте говорит о том, сколько пациентов могут записаться на прием в комфортном диапазоне. Для терапевтов и педиатров это диапазон «сегодня-завтра», для специалистов (окулистов, отоларингологов, хирургов и т.д.) этот показатель составляет до пяти дней. Желтый цвет показывает допустимое ожидание: 2–3 дня у терапевтов и педиатров, 6–7 — у специалистов. Красный информер — доля пациентов, которые ждут записи на прием к терапевту или педиатру более четырех дней или к специалисту более восьми дней. Как мы видим, доступность большинства врачей сегодня составляет более 90%.

Центр мониторинга показывает также время ожидания приема «под дверью». Зеленым отмечается комфортное ожидание, которое не должно превышать 20 минут. Желтым — допустимое, то есть 40–60 минут, красным критичное — более 60 минут. В «зеленом коридоре» у терапевтов на сегодня 89% пациентов.

— Куда дальше стекается эта информация?

— Ежедневно эти показатели контролируют специалисты ситуационного центра департамента здравоохранения города Москвы, и в случае необходимости они выезжают и помогают наладить работу поликлиник на местах.

— Существует ли проблема, когда люди записываются на прием, но не приходят?

— Поскольку в поликлиниках удалось достичь очень высоких показателей доступности врачей первого звена, то ценность приема в глазах пациентов снижается. Примерно 23–24% пациентов, записавшихся к врачу, не приходят на прием, часть из них отменяет запись. Но вводить какие-то санкции в адрес «прогульщиков» — незаконно и недопустимо. Есть другой выход — менять параметры доступности в зависимости от цели визита, и мы работаем над этим алгоритмом.