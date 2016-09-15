ГАС «Выборы» признали готовой к выборам-2016

По итогам заключительной общероссийской тренировки по использованию государственной автоматизированной системы «Выборы» подписан акт готовности системы для работы в единый день голосования 18 сентября. В этот день пройдут выборы как на муниципальном и региональном уровне, так и федеральном — предстоит выбрать депутатов Госдумы. Об этом корреспонденту «Известий» сообщил член Центризбиркома Антон Лопатин.

«13 сентября председатель совета директоров Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК России Геннадий Райков и руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов подписали документ, в котором информируют о готовности ГАС «Выборы» к выборам 18 сентября. Об этом была проинформирована глава ЦИК Элла Памфилова», — рассказал Антон Лопатин.

По его словам, документ был подписан по итогам заключительной общероссийской тренировки по использованию системы. Накануне ее провели заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Пак и члены ЦИК РФ. Тестированию подверглись все 85 субъектов РФ.

По информации «Известий», в ЦИК была сформирована рабочая группа по контролю за использованием ГАС «Выборы», в нее вошли представители всех 14 политических партий, участвующих в выборах. Возглавил рабочую группу Валерий Крюков («Единая Россия»), заместителями стали Евгений Колюшин (КПРФ) и Антон Лопатин, назначенный Советом Федерации. Все трое курируют ГАС «Выборы» в ЦИК. Секретарем рабочей группы стал Евгений Шевченко («Патриоты России»). Во время подсчета голосов члены рабочей группы будут иметь доступ к данным из протоколов сразу после их введения в систему в территориальных избирательных комиссиях. В соответствии с графиком дежурств на выборах каждый из этой группы должен присутствовать в ситуационном центре.

Член ЦИК РФ от партии «Патриоты России» Евгений Шевченко сообщил «Известиям», что готовность к выборам близка к 100%. Все тестовые процедуры и тренировки проведены.

— Никаких сомнений в том, что всё готово к работе и к принятию результатов выборов, у нас нет. Более того, мы в рамках рабочей группы сформировали график дежурств представителей всех партий, входящих в рабочую группу по контролю за ГАС «Выборы». Все представители могут присутствовать и видеть, как вводятся данные в автоматическую систему. Они могут присутствовать в сердце ГАС «Выборы» — машинном зале. Там они смогут наблюдать за цифрами, которые будут приходить с территориальных избирательных комиссий в автоматическом режиме. Более того, Центральная избирательная комиссия требует, чтобы такие же группы контроля были созданы в территориальных избирательных комиссиях, и там сейчас этот процесс идет, он завершится в течение 1–2 дней по всей территории РФ, — пояснил член ЦИК.

Эксперты также уверены, что подготовка к выборам уже практически завершена.



— Политтехнологи разъезжаются по домам. Власть готовилась к выборам в течение всех пяти лет. После всех протестов 2011–2012 годов были произведены реформы избирательной системы, хорошо обучены все члены избирательных комиссий. После того как обновленный ЦИК взял курс на открытость, объективность, конкурентность, нарушений со стороны ЦИК не может быть. Так как он жестко контролируется Эллой Памфиловой, и она уже множество раз своими действиями подтвердила, что сделать что-то незаконное во время выборов она никому не позволит, — уверен политолог профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. — Если нарушения и будут, то только со стороны кандидатов. Я думаю, выборы пройдут очень хорошо. Иностранцы, которые уже осмотрели наши избирательные системы, заявили, что в Америке, во Франции и в Англии избирательные системы хуже, чем у нас. ГАС «Выборы» всегда работала и совершенствуется, поэтому, я думаю, вопросов не будет никаких. Люди уже имеют опыт, помимо этого, они прошли обязательные семинары и сдали экзамены.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев рассказал «Известиям», что участковые избирательные комиссии и территориальные избирательные комиссии полностью готовы.

— Я надеюсь, что власти успеют выполнить обещанное и оснастить видеокамерами избиркомы городов-миллионников. С точки зрения готовности ситуация здесь не отличается от предыдущих выборов. Самый главный вопрос — это готовность избирателей прийти на избирательные участки. Хотя последние прогнозы на явку были вполне утешительными, — пояснил политолог.