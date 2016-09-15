Матвиенко: точно предсказать расклад сил в новой Думе сложно

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» заявила, что нынешнюю избирательную кампанию отличает особенно острая политическая конкуренция. И даже самые маститы политологи не могут точно предсказать расстановку сил в седьмом созыве Госдумы.

По словам Матвиенко, политическая картина сейчас очень сильно изменилась по сравнению с прошлыми выборами.

«Мы видим, какие идут дебаты, споры, какой большой накал межпартийной борьбы. Это уже совершенно иная политическая картина, чем пять, десять лет назад. Думаю, сегодня даже самые профессиональные политологи не могут с большой степенью точности предсказать расклад сил в будущей Государственной Думе», - заявила она «Известиям».

По мнению главы Совфеда, без сюрпризов в новом созыве вряд ли обойдётся.

«Безусловно, вся политически активная часть российского общества, и не только она, пристально следит за предвыборной кампанией. Думает над тем, каким станет политический ландшафт седьмой Государственной Думы. Ведь он во многом будет определять жизнь страны на следующие пять лет», - резюмировала она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий» с Валентиной Матвиенко.