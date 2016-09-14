Валентина Матвиенко уверена в возвращении РФ в ПАСЕ в 2017 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что Россия вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в 2017 году.



Об этом она сказала по итогам встречи с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.



«Я не просто оптимист, я оптимист-реалист, я полагаю, что есть все основания для того, чтобы в следующем году российская делегация вернулась к работе в ПАСЕ», — цитирует слова Матвиенко агентство «РИА Новости».



При этом она отметила, что предложения России о внесении изменений в регламент ПАСЕ услышаны ее председателем и президентским советом.



Матвиенко считает, что в нем «вообще не должно быть норм, которые позволяют кого-либо дискриминировать, лишать прав какую-либо делегацию».



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае, если ПАСЕ признает российскую делегацию после парламентских выборов в Крыму, Киев рассмотрит возможность отзыва своих депутатов.



В связи с этим спикер Совфеда заявила, что дипломатия не должна проводиться на языке ультиматумов.



«Это пример того, когда не диалог, не аргументы, а, извините меня, диктат, это неприемлемо для нас, мы таким языком диктата не разговариваем», — отметила она.



Она отметила, что многие члены ПАСЕ, с которыми она успела пообщаться, восприняли заявление Киева негативно.



В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла резолюцию, в которой лишила делегацию России права голосовать на сессии, а также права участия в работе уставных органов и в мониторинге выборов. Причиной таких мер в ПАСЕ назвали позицию Москвы по Крыму. При этом делегация РФ решила не направлять в январе этого года необходимые для подтверждения полномочий документы.

