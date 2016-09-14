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США снимут экономические санкции с Мьянмы

Об этом заявил президент США Барак Обама по итогам переговоров с министром иностранных дел и государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи

Американский лидер Барак Обама снимет экономические санкции с Мьянмы, о чем сообщил по итогам встречи с министром иностранных дел и госсоветником государства Аун Сан Су Чжи.

Мьянма сможет получать торговые льготы, так как после снятия санкций будет включена в генеральную систему преференций США.

В случае снятия санкций из американского минфина исключат 111 физических лиц и компаний Мьянмы, отмечает AP.

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Известия // среда, 14 сентября 2016 года

США снимут экономические санкции с Мьянмы

Об этом заявил президент США Барак Обама по итогам переговоров с министром иностранных дел и государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи

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