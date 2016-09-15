Матвиенко убеждена, что отмена санкций произойдет

Попытки развалить российскую экономику, изолировать нас от международного сообщества провалились, а требования об отмене санкций против России звучат все громче, заявила в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По мнению Матвиенко, о том, что экономику России развалить не удалось, говорит много факторов.

«Красноречивое тому свидетельство – результаты Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором приняли участие 56 стран, многочисленные двусторонние встречи президента России в ходе саммита «Группы двадцати» в Ханчжоу», - заявила она.

Спикер Совфеда отметила, что требования отмены санкций звучат всё громче.

«И не только со стороны парламентариев, но и представителей бизнеса, общественности. Думаю, на полях конференции эта тема возникнет. - подчеркнула она, - Убеждена, что здравый смысл возобладает, отмена санкций рано или поздно произойдет.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий» с Валентиной Матвиенко.