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Матвиенко: ни одна делегация ПАСЕ не может быть дискриминирована

Спикер Совфеда назвала возможной продолжение работы в ПАСЕ только при восстановлении прав российской делегации в полном объеме

Россия готова возобновить свою работу в ПАСЕ только при восстановлении прав российской делегации в полном объеме, поскольку ни одна делегация не может быть дискриминирована, лишена части полномочий или исключена из Ассамблеи, заявила «Известиям» спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По словам главы Совфеда, дискримининация, лишение части полномочий или исключение хотя бы одной делегации из Ассамблеи противоречит самому статусу мандата депутата, который он получает от избирателей.

«Мы считаем, что в этой части необходимо внести поправки в Регламент ПАСЕ», - заявила «Известиям» Матвиенко.

Она также отметила, что в России видят, как меняется ситуация в ПАСЕ.

«Если прежде все принималось на эмоциях, то сегодня идет взвешенный анализ, поиск пути возвращения России в качестве полноправного члена Ассамблеи. Ничто другое для нас неприемлемо», - подчеркнула Матвиенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий» с Валентиной Матвиенко.

Известия // четверг, 15 сентября 2016 года

Матвиенко: ни одна делегация ПАСЕ не может быть дискриминирована

Спикер Совфеда назвала возможной продолжение работы в ПАСЕ только при восстановлении прав российской делегации в полном объеме

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