ВЦИОМ: СМИ должны осторожно освещать проблемы насилия

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о том, что соотечественники думают о случаях насилия в обществе, кого считают виновными, как предлагают решить проблему. О проблеме, по мнению большинства, жертва, как правило, умалчивает, потому что считает себя незащищенной законом и рискует быть осужденной в обществе. Эксперты полагают, что исследование свидетельствует об актуальности принятия мер, направленных на профилактику и предотвращение различных форм насилия — бытового, семейного, сексуального.



По данным ВЦИОМа, 65% опрошенных россиян уверены, что при освещении случаев насилия СМИ должны действовать максимально осторожно, корректно и ни в коем случае не возбуждать страсти и эмоции в обществе.



Отвечая на вопросы социологов, три четверти россиян согласились, что в стране много случаев незафиксированного сексуального насилия. Мнение, что его жертвы предпочитают скорее молчать о случившемся, разделили 53% опрошенных.



Между тем, по мнению 50% россиян, публичные заявления о насилии разрушают традиционные ценности — такие как семья, верность и любовь. Также для многих соотечественников открытым остается вопрос, будет ли оказана жертве насилия, обратившейся в полицию, психологическая помощь — 46% респондентов считают, что да, однако столько же уверены в обратном.

Распространено (42% мнений) и убеждение, что правоохранительные органы отказываются принимать заявления о факте насилия. В том, что от домашнего насилия женщина защищена законом, сомневаются более половины наших сограждан (58%). При этом в российском обществе человек, подвергшийся насилию, воспринимается не только как жертва (43%), но и как провокатор и виновник произошедшего (44%).

Что касается рекомендаций по решению данной проблемы в отношении людей разного пола, возраста и социального положения, 53% опрошенных затруднились что-либо предложить. Из рекомендаций государству наибольшее число голосов набрали введение более строгого наказания за насилие (18%), обеспечение безопасности со стороны правоохранительных органов (8%) и изменение информационной политики (4%).

Серьезную роль в предотвращении такого рода ситуаций играет институт семьи — 16% убеждены, что неприятие форм насилия должно закладываться на этапе социализации, и рекомендуют согражданам усилить воспитание, прививать морально-нравственные ценности своим детям. Помимо прочего, россиянам участники анкетирования посоветовали повысить бдительность и учиться самообороне (5%), а также создать общественные организации (2%).



Директор специальных программ ВЦИОМа Елена Михайлова считает, что исследования свидетельствуют об актуальности принятия мер, направленных на профилактику и предотвращение различных форм насилия — бытового, семейного, сексуального.

— Без комплексной и системной работы в данном направлении вряд ли стоит ожидать кардинального изменения ситуации. Ожидаемыми и востребованными являются совершенствование действующего законодательства, введение системы защиты потерпевших и свидетелей, государственная поддержка кризисных центров для пострадавших. Важным является также открытое обсуждение темы, проведение информационных кампаний, направленных на формирование в обществе устойчивого неприятия любых форм насилия, — прокомментировала эксперт.