США оказывают давление на международных наблюдателей в России

На зарубежных наблюдателей, которые будут работать или уже приступили к работе на российских выборах, оказывают давление их американские коллеги. По информации «Известий», граждане США «диктуют свои условия игры» международным организациям, в состав которых они входят. В частности, от источника в дипломатических кругах стало известно, что они «дают политические установки наблюдателям, которые будут работать 18 сентября в России, также рекомендуют выставлять отрицательные оценки и в негативном ключе комментировать российскую избирательную кампанию». В профильных комитетах верхней и нижней палат Федерального Собрания РФ не исключают такого рода провокации, более того, считают их скорее ожидаемыми. Эксперты отмечают, что международные наблюдатели перед поездкой за границу проходят инструктаж при участии Госдепа США.

«На представителей некоторых международных организаций американская сторона оказывает однозначное давление», - сообщает источник из дипломатических кругов. В частности, по его словам, установки от США получили Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ), ОБСЕ и Организация американских государств (ОАГ). Членам их миссий советовали отказаться от участия в наблюдении за российскими выборами.

В Центризбиркоме уточнили, что от ОАГ, например, в Россию приедет только один наблюдатель, но в российской ЦИК уверены, что "это тоже неплохо - расширяет географию". Зарубежная избирательная комиссия США пока не ответила на приглашение ЦИК РФ, скорее всего, от нее никого не будет.



- Американцы будут работать в составе международных миссий, они активно ведут себя в преддверие выборов в Государственную Думу РФ, мы ждем их официальных оценок и уверены, что они будут с отрицательным контекстом, - рассказал источник.

Подтверждения словам источника нашлись и в среде наблюдателей. Член партии «Русский союз Латвии» Эйнарс Граудиньш, который будет работать 18 сентября на избирательном участке в Астрахани, заверяет, что Госдепартамент США оказывает «беспрецедентное давление на международные организации, которые имеют приличный репутационный вес, а также под их влияние попадают различного рода негосударственные структуры – все это делается с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку в РФ».

- После выборов во всеуслышание западные медиа, в первую очередь СМИ США, которые контролируют большинство информационного поля на Западе, выступят с заявлением, не исключаю и заявления Госдепа, что выборы нелегитимны, потому что прошли без участия международных наблюдателей, что в результате привело к невероятнейшим подтасовкам и отразилось на качестве законодательной власти РФ. Конечно, они не смогут сделать ничего технически, но на уровне пропаганды будут об этом говорить изо всех углов. Это обычная практика для американцев, подобные действия они предпринимают не только в отношении России, - рассказал "Известиям" латвийский политолог Эйнарс Граудиньш.

Также «Известия» попытались связаться с наблюдателем из Сербии, но он не вышел на связь. Между тем, в начале избирательной кампании он проявлял активность, хотел общаться с российской прессой, а за неделю до выборов по непонятным причинам исчез из информационного поля и отказался от поездки в Россию.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Климов также отмечает, что подобного рода провокации с американской стороны стали уже привычны.

- Они еще на стадии подбора наблюдателей стараются найти людей, разделяющих их понимание ценностей и отношение к России. Потом до них доносят некую информацию так, чтобы они ее воспринимали как свое суждение и выводят их на информационные площадки. Максимальные медийные возможности будут у того наблюдателя, которому покажется, что в России плохо, - прокомментировал сенатор.

Вспомнил Андрей Климов и предыдущие выборы, когда «ангажированные наблюдатели по максимуму исполнили свою миссию».

- Но, как говорится, собака лает – караван идет. Нам выслеживать этих людей не надо, они не определяют нашу политическую судьбу, и к тому же сами себя в процессе проявят. Но надо проследить за тем, чтобы они занимались именно наблюдением, а не агитацией и не вмешивались в процесс подсчетов голосов, - отметил парламентарий.

Член комитета Госдумы по международным делам Александр Бабаков также не исключает давление на международных наблюдателей. По его словам, события последних месяцев – не только в политической, но также в спортивной и иных сферах – демонстрируют, что недоброжелатели не хотят позитива в процессах, происходящих в России.

- Предвыборная кампания проходит нормально, практически у всех политических сил, заявленных на выборы в Государственную Думу, есть информационный и иной ресурс. Но не все желают видеть этот позитив, наоборот, хотят дискредитировать нашу политическую систему, - уверен депутат.

Эксперты дают достаточно жесткую оценку действиям американской стороны. Председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП), член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов сказал, что знает о том, что наблюдатели от миссий по линии ОБСЕ перед поездкой за границу проходят инструктаж при участии Госдепа США.

- Там настраивают данную группу относительно поведения в России - промывают мозги. Информацию преподносят таким образом – все, что вы видите, театрализовано, а действительность знают только отдельные люди – вот вам их номера телефонов, - прокомментировал эксперт.

По мнению политолога, переводчики международных наблюдателей тоже работают с «определенной задачей – возят наблюдателей по согласованным местам и требуют не содействия в реализации прав граждан, а конкретного сбора компромата».

- Я встречался с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ Яном Петерсеном, и он не ответил на интересующие российские НКО вопросы. Мы попросили предоставить нам первичные формы работы наблюдателей, которые будут ходить по избирательным участкам, но нам было отказано. Действия наблюдателей акцентируют на свой лад и скрывают истинные цели их пребывания в России, - резюмировал член СПЧ.